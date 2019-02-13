ЄС закликав Росію пустити правозахисників у Крим

07:20 27.02.2019 0 комментариев Крым

Євросоюз закликає Росію дотримуватися міжнародних правозахисних стандартів в окупованому Криму, розслідувати і притягнути винних у порушенні прав людини, а також забезпечити безперешкодний доступ правозахисників.

На цьому наголосив Постійний представник Євросоюзу при ОБСЄ Іоанніс Враілас під час заходу в штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, присвяченому п’ятій річниці окупації Криму та ситуації з правами людини на півострові, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми закликаємо, щоб усі порушення прав людини, включаючи тортури, необґрунтовані затримання, зникнення, обмеження прав на свободу слова, мирних зібрань та віросповідання були розслідувані і щоб винні постали перед судом. Ми закликаємо до повного дотримання міжнародних правозахисних стандартів в Криму і безперешкодного доступу правозахисників по всій території України, включаючи Крим та Севастополь", – заявив він.

Постійний представник Євросоюзу зазначив, що важливо не забувати про контекст, у якому проходить нинішній захід – "незаконна анексія АР Крим та м. Севастополь Російською Федерацією, що є очевидним порушенням міжнародного права, принципів та зобов’язань ОБСЄ, а також прямим викликом міжнародній безпеці з серйозними наслідками для міжнародного правопорядку, який захищає єдність та суверенітет усіх держав".

"Хотів би нагадати про незмінну підтримку Євросоюзом територіальної цілісності та незалежності України в рамках міжнародно визнаних кордонів, а також підтвердити, що ми не визнаємо незаконну анексію АР Крим та м.Севастополь та не визнаємо цього у подальшому", – підкреслив Враілас.

Європейський дипломат вказав на те, що за останні 5 років ситуація у сфері прав людини в Криму погіршилася, а жителі стикаються із систематичним обмеженням основних свобод – свободи слова, віросповідання, зібрань та мирних зборів. Це серйозне погіршення ситуації було зафіксовано різними інституціями ОБСЄ та неодноразово обговорювалося на Постійній раді у Відні.

"Політична опозиція в Криму переслідується та придушується, журналістам перешкоджають, представники меншин та корінні народи, особливо кримські татари зазнають переслідування. Права кримських татар грубо порушуються шляхом закриття ЗМІ, заборони на діяльність Меджлісу та переслідування їх лідерів", – заявив постпред Євросоюзу при ОБСЄ.

Він додав, що місія ЄС при ОБСЄ також неодноразово привертала увагу до конкретних випадків таких переслідувань – справ Олега Сенцова, Едема Бекірова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Еміра-Усеїна Куку та багатьох інших, а також адвокатів Еміля Курбедінов та Миколи Полозова, які захищають права кримських татар та тих, хто не визнає незаконну анексію Криму, і які самі зіштовхуються з незаконним переслідуванням.

Організаторами заходу "П’ять років потому: ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" у штаб-квартирі ОБСЄ в палаці Хофбург виступили спільно місії України, Європейського Союзу, США, Канади, Грузії та Швейцарії при ОБСЄ. У ході нього правозахисники з України та РФ поінформували делегації держав-учасниць про триваючі масові порушення прав людини в окупованих Росією Криму та Севастополі. Захід став одним з багатьох, які проводять зараз по всьому світу у зв’язку з 5-ю річницею незаконною окупації Росією Криму.



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