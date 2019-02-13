Кримська правозахисниця в ОБСЄ навела докази переслідувань у Криму

07:10 27.02.2019 0 комментариев Крым

Переслідування за антитерористичним статтями в окупованому Криму стало полігоном для відпрацювання технології, як саджати сотні невинних людей найтяжчі “злочини”.

Про це заявила відома кримська правозахисниця і юрист Ліля Гемеджі під час заходу в штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, присвяченому п’ятій річниці окупації Криму та ситуації з правами людини на півострові, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Можна виокремити деякі напрямки переслідувань в Криму. Перший – це приналежність до тих чи інших релігійних груп, таких як "Хізб ут-Тахрір", "Таблігі Джамаат", "Свідки Єгови". Другий – переслідування за публікації в соцмережах. Третій – переслідування незалежних та професійних журналістів. Четвертий – так звані "сімейні переслідування". І п’ятий, певно, основний – це переслідування адвокатів та правозахисників", – заявила вона.

За словами правозахисниці, формулювання, викладені в антиекстремістському та антитерористичному законодавстві РФ, яке зараз втілюється в порушення міжнародних норм в Криму, "чудово підходять для переслідування політичних опонентів чи інших груп, які виділяються з мейнстріму, і сьогодні під каток репресивної машини в Криму підпадають усі інакомислячі, активісти".

Вона повідомила, що з 2014 року за приналежність до ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір", руху "Таблігі Джамаат" переслідують 35 кримських татар-мусульман, частину з них вже засуджено на строки від 5 до 17 років. "Декому з них також інкримінують статтю кримінального кодексу РФ щодо насильницького захвату влади. Так, наприклад, в цьому обвинувачуються правозахисник, кочегар, повар, сторож, будівельник та стоматолог з Ялти та Бахчисараю. На думку російської влади, усі ці люди можуть захопити владу в РФ шляхом нібито членства в партії, яка поширює свої ідеї виключно методом мирного донесення думки, поглядів, викладених в книгах", - зазначила Гемеджі.

Як зазначає адвокат, основна доказова база по цих статтях "базується на тому, що є секретні свідки, особи яких невідомі": "І ці секретні свідки, в яких змінений голос, облич яких не бачать ні адвокати, ні підсудні, дають покази проти цих людей".

"Окремим напрямком є переслідуванням інакомислячих в соцмережах. Так, сьогодні за публікації в соцмережах заведено кримінальну справу щодо журналіста громадського руху "Кримська солідарність" Нарімана Мемедемінова. Вже був засуджений Марлен Мустафаєв. Публікації в соцмережах та переслідування журналістів позбавляють можливості отримання об’єктивної інформації про порушення прав людини з боку влади в Криму", – сказала юрист.

Також в Криму набирають обертів так звані "сімейні переслідування": "Вони вже мають великий розмах, і сьогодні в тероризмі обвинувачують двох братів Абдуллаєвих, переслідується сімя Алієвих – батько і дочка, сім’я Куламетових – батько, мати та двоє дітей".

Однак, переконана Гемеджі, найбільш тривожним є переслідування правозахисників - "якщо сьогодні переслідують правозахисників, то хто завтра буде захищати інтереси інших".

Вона нагадала делегаціям країн-учасниць ОБСЄ про один з найбільш гучних останніх випадків - затримання правозахисника Сервера Мустафаєва, який був координатором громадського руху "Кримська солідарність". "Сервер місяць тому зазнав примусової судової психіатричної експертизи. Місяць він провів в стінах психіатричної лікарні … Сьогодні він знаходиться в спецблоці разом з Едемом Бекіровим... під цілодобовим відеоспостереженням", - сказала правозахисниця.

Юрист висловила переконання, що міжнародній спільноті варто, в першу чергу, засудити неправомірне застосування антиекстремітського та антитерористичного законодавства РФ в Криму, поставити на контроль випадки проведення судів над кримськими татарами поза півостровом, а також відвідувати суди та засуджених кримських татар з моніторинговими місіями, організувати передачу лікарських засобів.



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