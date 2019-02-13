Туреччина повністю підтримує територіальну цілісність України, не визнає незаконну анексію Росією півострову, а також уважно стежить за ситуацією із захист прав людей в Криму.

На цьому наголосив голова постійної місії Туреччини при ОБСЄ Рауф Енгін Сойсал під час заходу в штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, присвяченому п’ятій річниці окупації Криму та ситуації з правами людини на півострові, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Позиція Туреччини стосовно кризи в Україні та навколо неї чітка: ми повністю підтримуємо територіальну цілісність України, ми не визнаємо незаконну анексію Криму. Крим – це українська територія", - заявив він.

Турецький дипломат також додав, що Туреччина "уважно стежить за ситуацією із захисту прав людей в Криму. "Через 5 років після анексії діяльність Меджлісу на кримському півострові продовжує бути забороненою. Лідери кримських татар не можуть в’їжджати в Крим. Ми стоїмо на боці кримських татар та корінних народів Криму в їх боротьбі за безпеку та свободу", - заявив він.

Рауф Енгін Сойсал нагадав, що Туреччина була співавтором усіх резолюцій по Криму в ООН та є одним із активних прихильників звільнення українських та кримськотатарських політв’язнів, утримуваних російською владою.