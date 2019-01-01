В оккупированном Крыму утверждена дорожная карта мероприятий по реорганизации "национализированного" предприятия "Крымские морские порты".

"Дорожная карта предусматривает комплекс мер по финансовому оздоровлению, повышению инвестиционной привлекательности и эффективности морских портов, при этом сокращение коллектива не планируется", - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

По словам Сергея Аксенова, которые приводит пресс-служба, одним из проблемных вопросов в сфере транспортной инфраструктуры аннексированного полуострова является развитие портов, пострадавших от западных санкций.

"Новый директор Сергей Квасов (назначен 12 февраля - ИФ) приступит к оптимизации работы предприятия в соответствии с дорожной картой. Планируется развитие как грузовых мощностей, так и инфраструктуры пассажирских перевозок", - сообщила, в свою очередь, пресс-служба "министерства" транспорта оккупированного Крыма.

По данным ведомства, в результате реорганизации будет налажена возможность запуска проектов в рамках концепции "Развитие портовой инфраструктуры Крымского полуострова до 2030 года", обеспечена безопасность мореплавания и надлежащее содержание госимущества