Оккупанты подготовили план "реорганизации" пострадавших от западных санкций "Крымских морских портов"

21:01 26.02.2019 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму  утверждена дорожная карта мероприятий по реорганизации "национализированного" предприятия "Крымские морские порты".

"Дорожная карта предусматривает комплекс мер по финансовому оздоровлению, повышению инвестиционной привлекательности и эффективности морских портов, при этом сокращение коллектива не планируется", - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

По словам Сергея Аксенова, которые приводит пресс-служба, одним из проблемных вопросов в сфере транспортной инфраструктуры аннексированного полуострова является развитие портов, пострадавших от западных санкций.

"Новый директор Сергей Квасов (назначен 12 февраля - ИФ) приступит к оптимизации работы предприятия в соответствии с дорожной картой. Планируется развитие как грузовых мощностей, так и инфраструктуры пассажирских перевозок", - сообщила, в свою очередь, пресс-служба "министерства" транспорта оккупированного Крыма.

По данным ведомства, в результате реорганизации будет налажена возможность запуска проектов в рамках концепции "Развитие портовой инфраструктуры Крымского полуострова до 2030 года", обеспечена безопасность мореплавания и надлежащее содержание госимущества



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