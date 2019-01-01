Россия заявила что транспорт газа через Украину обходится в 2-2,5 раза дороже других маршрутов
|20:41 26.02.2019
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|Россия
Транспортировка газа по территории Украины в Европу сейчас в 2-2,5 раза дороже других маршрутов, таких как "Северный поток - 1", из-за устаревшей газотранспортной системы Украины.
Об этом в онлайн интервью Gazeta.ru сообщил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.
"Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен - он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты. Чем, например, такие маршруты, как "Ямал - Европа", чем "Северный поток - 1", - сказал он.
По словам министра, это обусловлено тем, что украинская газотранспортная система создавалась около 50 лет назад, сейчас эти технологии устарели, наблюдается большой износ основных фондов, из-за чего возникают большие потери при транспортировке газа.
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