Выполнение функций, которые выполняли службы капитанов портов в составе ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), прекращено с 26 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морская администрация), передают Порты Украины.

«Государственная служба морского и речного транспорта Украины информирует, что в соответствии с Положением о капитане морского порта и службе капитана морского порта, которое утверждено приказом Министерства инфраструктуры Украины от 27.03.2013 №190, капитан морского порта возглавляет службу капитана морского порта, которая входит в состав морской администрации Украины. При этом, выполнение функций, которые выполняли службы капитанов портов в составе государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», прекращено», — говорится в сообщении.

Учитывая изложенное, Морская администрация предлагает государственным органам при исполнении ими своих функций и задач в морских портах Украины и субъектам хозяйствования при осуществлении хозяйственной деятельности в морских портах Украины с 26 февраля 2019 года взаимодействовать с капитанами морских портов Морской администрации.

Морская администрация в январе 2019 года назначила первых шести капитанов морских портов Украины, отобранных на кадровом конкурсе. В частности, служебные удостоверения вручены капитану Мариупольского морского порта Евгению Бузевскому, Одесского морского порта Кириллу Цюпко, Херсонского морского порта Юрию Яцко, начальнику отдела контроля (надзора) за безопасностью судоходства на морском и речном транспорте в Черноморском морском порту — капитану Черноморского морского порта Александру Цимбалюку, начальнику отдела государственного контроля (надзора) за безопасностью судоходства и дипломно-паспортных и административных услуг в сфере водного транспорта в Измаильском морском порту — капитану Измаильского морского порта Михаилу Тихонову и начальнику отдела контроля (надзора) за безопасностью судоходства на морском и речном транспорте в Ренийском морском порту — капитану Ренийского морского порта Сергею Чабанюку.

В ноябре 2018 Морская администрация в сотрудничестве с Национальным агентством государственной службы объявила конкурс на занятие вакантных должностей капитанов 13 морских портов Украины. Конкурсы проходят в три этапа: тестирование, решение ситуационных задач, собеседование. При отборе кандидата на занятие вакантной должности госслужбы проводится оценка профессиональной компетентности, личных достижений, знаний, умений и навыков, моральных и деловых качеств. К работе конкурсной комиссии на завершающем этапе привлекаются эксперты в соответствующей области с целью помощи в оценке профессионального соответствия кандидатов.

В октябре 2018 года Министерство инфраструктуры взяло инициативу совместно с Морской администрацией и ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) четко прописать и разграничить функции капитанов морпортов, чтобы урегулировать проблему их подчинения.

В декабре 2017 года АМПУ анонсировала создание службы капитанов портов как отдельного подразделения. Создать новую службу рекомендовала Международная морская организация (IMO), чтобы исключить влияние главы администрации порта на капитана порта.