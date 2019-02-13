Лауреат «Оскара» закликав РФ звільнити Сенцова / Фото

20:01 26.02.2019 0 комментариев Крым

Лауреат премії «Оскар», мексиканський режисер Альфонсо Куарон закликав звільнити українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в РФ.

Про це повідомив центр «PEN America» у Facebook, передає Главком.

«Лауреат «Оскара» Альфонсо Куарон приєднався до нас із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова», – йдеться у повідомленні.

Напередодні Альфонсо Куарон отримав премію «Оскар» у категорії «Найкращий режисер» за фільм «Рома» (Roma).

Нагадаємо, Олега Сенцова засудили в РФ на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Свою провину український режисер не визнає.

У 2018 році режисер 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів і став лауреатом правозахисної премії імені Андрія Сахарова.

Звільнити українського режисера закликають Росію відомі світові діячі культури і мистецтва, а також ООН, США і Євросоюз.

Центр також розмістив фото Куарона, на піджаку якого прикріплено значок із написом FreeSentsov, повідомляє «Радіо Свобода».



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