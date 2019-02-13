Лауреат «Оскара» закликав РФ звільнити Сенцова / Фото
|20:01 26.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Лауреат премії «Оскар», мексиканський режисер Альфонсо Куарон закликав звільнити українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в РФ.
Про це повідомив центр «PEN America» у Facebook, передає Главком.
«Лауреат «Оскара» Альфонсо Куарон приєднався до нас із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова», – йдеться у повідомленні.
Напередодні Альфонсо Куарон отримав премію «Оскар» у категорії «Найкращий режисер» за фільм «Рома» (Roma).
Нагадаємо, Олега Сенцова засудили в РФ на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Свою провину український режисер не визнає.
У 2018 році режисер 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів і став лауреатом правозахисної премії імені Андрія Сахарова.
Звільнити українського режисера закликають Росію відомі світові діячі культури і мистецтва, а також ООН, США і Євросоюз.
Центр також розмістив фото Куарона, на піджаку якого прикріплено значок із написом FreeSentsov, повідомляє «Радіо Свобода».
Ещё на эту тему:
Украинского активиста Владимира Балуха этапируют в Тверь
Українського політв'язня, кримчанина Володимира Балуха можуть етапувати в колонію у Тверській області РФ
Политзаключенный украинец Владимир Балух в данное время находится в СИЗО г. Армавира Краснодарского края
Політв'язня Балуха вивезли з Краснодара в невідомому напрямку
"В Росії головна тема - українськи вибори", - Ірина Геращенко отримала листи від українських політв’язнів
Тюремники не передають Сенцову передплачені газети
Адвокат досі не знає причини етапування Балуха в РФ
Український політв'язень Володимир Балух відправлений до місця відбування покарання на території Росії
Політв'язня Володимира Балуха етапували в Краснодар