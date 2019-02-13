Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Крыму в настоящее время исполняют контракты на сумму более 22 млрд рублей.

Об этом во вторник, 26 февраля, сообщил Сергей Аксенов в ходе ежегодного отчета, передает военное.рф.

"Главным фактором роста стала стабилизация работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. Восемь из них внесены в сводный реестр ОПК России. Реализуются контракты на общую сумму свыше 22 миллиардов рублей. Уровень загрузки предприятий вырос на 20% и на сегодняшний день составляет в среднем 63%", - цитирует Аксенова ТАСС.



По словам Аксенова, за каждым оборонным заводом оккупированного Крыма закреплены федеральные кураторы. В ходе доклада Сергей Аксенов также озвучил вложенные в модернизацию предприятий суммы. Так, судостроительный завод "Залив" потратил на эти цели более 2,5 млрд рублей собственных средств, завод "Море" - более 500 млн, "Фиолент" - порядка 1 млрд рублей.



Ранее в "минпромполитики" оккупированного Крыма в ответ на запрос сообщили, что в будущем "Заливу" также выделят средства на модернизацию технологических процессов и освоение новых технологий в производстве, а также на содействие кадровому обеспечению.