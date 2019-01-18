Из пояснительной записки к годовому бухгалтерскому отчету Зеленодольского судостроительного завода им. Горького за 2017 год известно, что строящиеся на верфи малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" получают заводские номера начиная с 801.

Постройку "Каракуртов" задерживает несвоевременная поставка дизелей М507, рассказал Mil.Press FlotProm высокопоставленный источник на одном из заводов-строителей кораблей проекта 22800.

"Несколько готовых корпусов ожидают свои двигатели и дизель-генераторы, – отметил он. - Мы практически в ежедневном режиме коммуницируем с производителем, ПАО "Звезда", но пока зафиксирован очередной перенос сроков".



Стабилизировать график поставок высокооборотных дизелей флот рассчитывает в 2021–2022 годах, заявил изданию в октябре 2018 года замначальника управления кораблестроения ВМФ капитан I ранга Михаил Краснопеев.



Малые ракетные корабли проекта 22800 - носители ракетного комплекса "Калибр". МРК способны совершать походы дальностью до 2500 миль, находиться в море 15 суток. Необходимость их постройки в ВМФ России обосновали задержкой строительства фрегатов проекта 11356 из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Украиной.