"Верховний суд" Криму залишив у силі рішення суду про продовження утримання під вартою Едема Смаілова, підозрюваного в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку правозахисної організації "Кримська солідарність".

Так, в "Верховному суді" Криму розглядалася апеляційна скарга сторони захисту на продовження запобіжного заходу Серверу Мустафаєву і Едему Смаілову.

За словами адвоката Сергія Легостова, суд над Мустафаєвим скасували через повернення його справи в Київський суд, для усунення недоліків.

Судове засідання щодо Смаілова відбулося, але воно проходило в закритому режимі.

"Суд залишив рішення першої інстанції в силі, а саме продовження запобіжного заходу до 9 квітня 2019 року", - зазначили правозахисники.