"Суд" в Криму залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
|19:01 26.02.2019
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|Крым
"Верховний суд" Криму залишив у силі рішення суду про продовження утримання під вартою Едема Смаілова, підозрюваного в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку правозахисної організації "Кримська солідарність".
Так, в "Верховному суді" Криму розглядалася апеляційна скарга сторони захисту на продовження запобіжного заходу Серверу Мустафаєву і Едему Смаілову.
За словами адвоката Сергія Легостова, суд над Мустафаєвим скасували через повернення його справи в Київський суд, для усунення недоліків.
Судове засідання щодо Смаілова відбулося, але воно проходило в закритому режимі.
"Суд залишив рішення першої інстанції в силі, а саме продовження запобіжного заходу до 9 квітня 2019 року", - зазначили правозахисники.
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