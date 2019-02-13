Україна не може отримати від Росії офіційної відповіді щодо стану затриманих біля Керченської протоки моряків. Водночас міжнародні партнери готові надати їм незалежних лікарів.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, спілкуючись з пресою на території Одеського морського порту з нагоди перебування в Чорному морі ракетного есмінця ВМС США, передає кореспондент УНН.

"Ми сьогодні теж про це говорили – про те, щоб зміцнити тиск, звільнити наших військовополонених. Про те що ми можемо використати, які засоби саме для цього", - сказав Клімкін.

Він зазначив, що, звичайно, потрібно також повернути і судна, але першочерговим завданням є повернення українських моряків з російської в’язниці.



"Ми навіть офіційно від Росії не можемо "вибити", як вони себе почувають – які лікарі їх оглядають, ми не знаем, як їм допомагають. І наші друзі готові надати своїх незалежних лікарів – всі, починаючи від Швейцарії і закінчуючи Червоним хрестом. І ми це обов’язково зробимо", - додав міністр.