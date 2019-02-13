В окупованому Криму "верховний суд" залишив чинним запобіжний захід кримськотатарському активісту Едему Бекірову, незважаючи на його тяжкий стан здоров'я.

Про це повідомляє "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

"Судове засідання закінчилося, запобіжний захід залишили без змін - (тримання під вартою - ред.) до 12 квітня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Правозахисники інформують, що під час судового засідання Бекіров почував себе погано, йому викликали лікаря. Бекіров говорив, що не буде переховуватися і знищувати докази, просив змінити запобіжний захід хоча б на домашній арешт, адвокат Іслям Веліляєв його підтримав, але "суддя" Олена Спасьонова відмовила.

"Я не бачив такого несправедливого суду, на мене вішають ярлик. Я 19 років на милицях, я тяжкохворий, як ви можете тримати мене під вартою? Як я можу втекти без ноги? Це абсурд! Може, ви винесете мені смертну кару як вирок?! Скільки ви можете мене мучити? Я живу на таблетках, я їсти толком не можу", - цитують правозахисники звернення Бекірова до судді.

Як повідомлялося раніше, 12 грудня 2018 року на адміністративному пункті пропуску «Чонгар» російські прикордонники затримали Едема Бекірова, який виїхав в окупований Крим до матері. Йому було висунуто обвинувачення за двома статтями кримінального кодексу РФ: ч. 2 ст. 222 (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї, її основних частин, боєприпасів, вчинені групою осіб за попередньою змовою) і ч. 2 ст. 222.1 (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв, вчинені групою осіб за попередньою змовою). 13 грудня так званий "суд" у Сімферополі обрав Бекірову тримання під вартою до 11 лютого 2019 року, 7 лютого строк продовжили.

Бекіров - інвалід першої групи, без ноги, з чотирма шунтами в серці, він готувався до нової операції. В умовах СІЗО його здоров'я різко погіршилося. 15 січня український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Бекірова вивозили до сімферопольської лікарні на медобстеження. 18 січня стало відомо, що Бекірова повернули в СІЗО, попри те, що обстеження мало тривати два тижні.