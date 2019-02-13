В окупованому Криму "верховний суд" залишив за гратами кримськотатарського активіста, незважаючи на його тяжкий стан здоров'я

18:01 26.02.2019 0 комментариев Крым

В окупованому Криму "верховний суд" залишив чинним запобіжний захід кримськотатарському активісту Едему Бекірову, незважаючи на його тяжкий стан здоров'я.

Про це повідомляє "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

"Судове засідання закінчилося, запобіжний захід залишили без змін - (тримання під вартою - ред.) до 12 квітня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Правозахисники інформують, що під час судового засідання Бекіров почував себе погано, йому викликали лікаря. Бекіров говорив, що не буде переховуватися і знищувати докази, просив змінити запобіжний захід хоча б на домашній арешт, адвокат Іслям Веліляєв його підтримав, але "суддя" Олена Спасьонова відмовила.

"Я не бачив такого несправедливого суду, на мене вішають ярлик. Я 19 років на милицях, я тяжкохворий, як ви можете тримати мене під вартою? Як я можу втекти без ноги? Це абсурд! Може, ви винесете мені смертну кару як вирок?! Скільки ви можете мене мучити? Я живу на таблетках, я їсти толком не можу", - цитують правозахисники звернення Бекірова до судді.

Як повідомлялося раніше, 12 грудня 2018 року на адміністративному пункті пропуску «Чонгар» російські прикордонники затримали Едема Бекірова, який виїхав в окупований Крим до матері. Йому було висунуто обвинувачення за двома статтями кримінального кодексу РФ: ч. 2 ст. 222 (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї, її основних частин, боєприпасів, вчинені групою осіб за попередньою змовою) і ч. 2 ст. 222.1 (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв, вчинені групою осіб за попередньою змовою). 13 грудня так званий "суд" у Сімферополі обрав Бекірову тримання під вартою до 11 лютого 2019 року, 7 лютого строк продовжили.

Бекіров - інвалід першої групи, без ноги, з чотирма шунтами в серці, він готувався до нової операції. В умовах СІЗО його здоров'я різко погіршилося. 15 січня український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Бекірова вивозили до сімферопольської лікарні на медобстеження. 18 січня стало відомо, що Бекірова повернули в СІЗО, попри те, що обстеження мало тривати два тижні.



Ещё на эту тему:

19:01 26.02.2019
"Суд" в Криму залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
21:01 25.02.2019
Крымскотатарского политзаключенного Эдема Бекирова 72 дня не выводили на прогулку
12:21 25.02.2019
ЄСПЛ прийняв скаргу кримськотатарського активіста на вирок у «справі про сепаратизм»
10:01 22.02.2019
Фігуранту "справи Хізб ут- Тахрір" окупанти "шиють" ще й заклики до терактів
18:21 20.02.2019
"Анексії могло не бути": у Меджлісі назвали важливу умову для повернення Криму
17:21 20.02.2019
Фигуранту "дела Веджие Кашка" оккупанты разрешили посещать больницу
14:21 19.02.2019
Российский суд продлил срок ареста фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"
11:01 19.02.2019
Суд по "справі Хізб ут-Тахрір": поняті підписали протоколи, не читаючи
20:01 18.02.2019
"Ихтамнет": В РФ заявили что, вызвавшего критику у крымских татар учебника нет в федеральном перечне
08:01 18.02.2019
Поліція розслідує насильницьке зникнення кримських татар на окупованому півосторові
20:01 15.02.2019
Окупанти заарештували одного з кримських татар на два місяці
08:21 15.02.2019
Росія розгорнула у Криму "повзучу депортацію" кримських татар
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
Все новости страны
Армения Армения
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
Все новости страны
Греция Греция
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
16:41 26.02.2019
Москва больше не верит слезам Додона. / Обзор российских СМИ
08:41 26.02.2019
Додон став переможеним переможцем. ЦВК Молдови оголосила остаточні результати парламентських виборів
19:41 25.02.2019
Вибори у Молдові: більшості ніхто не здобув, виклик – попереду
18:41 25.02.2019
Референдум в Молдові визнаний таким, що відбувся, оголошені перші результати
Все новости страны
Россия Россия
20:41 26.02.2019
Россия заявила что транспорт газа через Украину обходится в 2-2,5 раза дороже других маршрутов
19:21 26.02.2019
ВМФ России обосновали задержку строительства фрегатов прекращением военно-технического сотрудничества с Украиной
11:21 26.02.2019
В РФ іноземних супутникових операторів змусять отримати згоду ФСБ на роботу
17:41 25.02.2019
Уволены двое заместителей главы Газпрома, отвечавших за отношения с НАК Нафтогаз Украины
Все новости страны
Румыния Румыния
11:41 26.02.2019
MedCruise провела второе заседание рабочей группы направленную на возвращение круизного туризма в Черноморский регион
10:21 25.02.2019
У Бухаресті декілька тисяч людей протестували проти зміни законів про правосуддя
18:01 22.02.2019
У Румунії обвалився міст: рух поїздів з Молдовою заблоковано / Фото
13:01 22.02.2019
Румунська православна церква озвучила умови визнання ПЦУ
Все новости страны
Турция Турция
12:41 26.02.2019
Путин и Эрдоган обсудили подготовку к саммиту России и Турции в апреле в Москве
13:21 25.02.2019
Парламент Турции возглавит депутат от правящей пртии
10:01 25.02.2019
Турция ответила России на ее обеспокоенность о "массовых задержках при проходе через проливы Босфор и Дарданеллы танкеров"
12:01 22.02.2019
В Турции завершена активная фаза учений Kış-2019
Все новости страны
Украина Украина
21:01 26.02.2019
Оккупанты подготовили план "реорганизации" пострадавших от западных санкций "Крымских морских портов"
20:21 26.02.2019
Служба капитанов АМПУ утратила полномочия — Морская администрация
20:01 26.02.2019
Лауреат «Оскара» закликав РФ звільнити Сенцова / Фото
19:41 26.02.2019
Портфель заказов оборонки оккупированного Крыма составляет 22 млрд рублей
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс