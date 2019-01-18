Американські експерти вважають військову агресію РФ під час виборів в Україні малоймовірною, однак, можливою

17:41 26.02.2019 0 комментариев Украина

Відкрита військова агресія з боку Росії, яка націлена на виборчий процес в Україні, є малоймовірною, однак, можливою.

Про це йдеться у звіті Інституту миру США, який є в розпорядженні Укрінформу.

“Відкрита військова агресія з боку Кремля, яка націлена на виборчий процес в Україні, є малоймовірною, однак, її все ж таки треба враховувати”, - йдеться у звіті.

Як повідомляють експерти, до відкритої військової агресії можуть входити додаткова концентрація військових сил на українському кордоні, втручання в роботу українських суден, збільшення пострілів на лінії розмежування або початок нової наступальної операції російських сил або бойовиків.

На думку аналітиків, Москва може виправдати військові операції захистом етнічних або релігійних менших в Україні.

Зазначається, що російська агресія призведе до посилення антиросійських настроїв в іншій частині України, зменшуючи підтримку кандидатів, які відверто закликають до налагоджування контактів з Росією, та призведе до додаткового міжнародного засудження й санкцій проти Москви.

Як відомо, Інститут миру США є незалежною організацією, діяльність якої спрямована на попередження та врегулювання конфліктів, підтримку миру та стабільності у світі. Інститут миру займається попередженням та врегулюванням гострих міжнародних конфліктів, сприяє постконфліктному розвитку та підвищенню управлінського та інтелектуального потенціалу в світі, що використовується для запобігання конфліктів.



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