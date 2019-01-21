Мустафа Джемілєв на запрошення Посла Сполучених Штатів Америки Марі Л. Йованович та Командувача 6-м Флотом віце-адмірала Лізи М. Франчетті відвідав в Одесі есмінець ВМС США «Donald Cook».

Важливим знаком є захід у Чорне море ракетного есмінця ВМС США в День кримського спротиву російській окупації, про це повідомляється на сторінці Facebook Уповноваженого Президентом України у справах кримськотатарського народу.

До речі, спеціальний представник США по Україні Курт Волкер, який перебуває з робочим візитом в Одесі, наголосив на тому, що Сполучені Штати Америки стоять на позиції твердої підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

«Ми стоїмо і будемо завжди стояти поруч з Україною та українським народом на захисті свободи і демократії», - сказав Курт Волкер.

Курт Волкер також наголосив: «Ми засуджуємо російську атаку на українських моряків у Керченській протоці і ми закликаємо до звільнення українських моряків, яких незаконно ув’язнено в Росії».

Американські військові моряки продемонстрували озброєння есмінця «Дональд Кук», який наразі пришвартований в Одеському морському вокзалі. Серед озброєння 127-міліметрові гармати, крилаті ракети, дальність польоту яких сягає 2500 км.

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