Репрессии в оккупированном Крыму людей не сломили

17:01 26.02.2019 0 комментариев Крым

Пять лет назад тысячи крымских татар, украинцев, русских и людей других национальностей вышли в центре Симферополя в защиту территориальной целостности Украины.

Против них под видом местных инсургентов и представителей так называемого «народного ополчения» Крыма Кремль вывел военных из ЧВК и российских казаков, пишет в рубрике  "Я - Корреспондент" адвокат Николай Полозов.

Тогда, 26 февраля 2014, около Верховной Рады АРК, проукраинские силы победили. Они четко и недвусмысленно заявили, что Крым это Украина и по другому быть не может.

Именно по этой причине следующей ночью в Симферополь были введены «зеленые человечки» - части регулярной армии РФ.

Именно по этой причине «референдум» проходил под дулами автоматов этих «зелёных человечков» и его результаты не были признаны международным сообществом.

А то, что должно было выглядеть как добровольное «присоединение» для всего мира является насильственной оккупацией.

Кремль не смог простить крымским татарам, украинцам, русским и всем тем, кто вышел 26 февраля 2014 года в защиту территориальной целостности Украины в Крыму этот патриотический поступок.

Именно поэтому российская администрация в оккупированном Крыму на протяжении последних пяти лет убивает, похищает, сажает, пытает людей.

Именно поэтому из более чем 70 украинских узников Кремля, более половины жители Крыма - крымские татары, украинцы, русские и люди других национальностей.

Эти репрессии не сломили людей в Крыму. Они верят и надеятся, что в один прекрасный день они выйдут в центр Симферополя с украинскими флагами и крымскотатарскими флагами, как 26 февраля 2014 года. 

И многие будут плакать. Но это будут слезы радости.



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