Репрессии в оккупированном Крыму людей не сломили
|17:01 26.02.2019
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|Крым
Пять лет назад тысячи крымских татар, украинцев, русских и людей других национальностей вышли в центре Симферополя в защиту территориальной целостности Украины.
Против них под видом местных инсургентов и представителей так называемого «народного ополчения» Крыма Кремль вывел военных из ЧВК и российских казаков, пишет в рубрике "Я - Корреспондент" адвокат Николай Полозов.
Тогда, 26 февраля 2014, около Верховной Рады АРК, проукраинские силы победили. Они четко и недвусмысленно заявили, что Крым это Украина и по другому быть не может.
Именно по этой причине следующей ночью в Симферополь были введены «зеленые человечки» - части регулярной армии РФ.
Именно по этой причине «референдум» проходил под дулами автоматов этих «зелёных человечков» и его результаты не были признаны международным сообществом.
А то, что должно было выглядеть как добровольное «присоединение» для всего мира является насильственной оккупацией.
Кремль не смог простить крымским татарам, украинцам, русским и всем тем, кто вышел 26 февраля 2014 года в защиту территориальной целостности Украины в Крыму этот патриотический поступок.
Именно поэтому российская администрация в оккупированном Крыму на протяжении последних пяти лет убивает, похищает, сажает, пытает людей.
Именно поэтому из более чем 70 украинских узников Кремля, более половины жители Крыма - крымские татары, украинцы, русские и люди других национальностей.
Эти репрессии не сломили людей в Крыму. Они верят и надеятся, что в один прекрасный день они выйдут в центр Симферополя с украинскими флагами и крымскотатарскими флагами, как 26 февраля 2014 года.
И многие будут плакать. Но это будут слезы радости.
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