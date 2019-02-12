«Не стоит ждать улучшения отношений между Москвой и Кишиневом по итогам парламентских выборов в Молдове». «В Молдове будет сформирована враждебная России правительственная коалиция». «Лоббисты молдавского президента Игоря Додона в Москве пытались убедить руководство России в том, что Партия социалистов, способна одержать победу, но это был заведомый обман».

Это лишь несколько утверждений, которые можно встретить в материалах российских СМИ на тему парламентских выборов в Молдове, пишет DESCHIDE.MD.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил в разговоре с газетой «Известия», что ни одна из партий не набрала необходимого количества голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство. При этом, согласно конституции страны, именно парламент является той инстанцией, которая формирует правительство.

«Результаты выборов сами по себе не формируют правительство. Очевидно, что ни у кого на сегодняшний момент нет большинства, которое было бы заявлено в предвыборный период, поэтому нас ожидают сложные переговоры — либо какое-либо правительство меньшинства, либо какое-либо правительство без коалиции», — сказал политолог.

По мнению Брутера, учитывая обвинения, которые российская юстиция выдвигает в адрес Плахотнюка, отношения между странами по крайней мере никак не улучшатся.

Обозреватель информагентства REGNUM Михаил Демурин пишет, что после выборов отношения Молдовы и России ухудшатся. По его мнению, результаты выборов были предсказуемы, а в Молдове будет сформирована «враждебная» России правительственная коалиция, однако это неплохо, так как «в отношениях с Молдовой давно необходимо было реальное обострение».

«Итоги парламентских выборов в Молдавии были абсолютно предсказуемы. Лоббисты молдавского президента Игоря Додона в Москве пытались убедить руководство России в обратном, в том, что Партия социалистов, которой он ранее руководил и лидером которой продолжает оставаться, способна одержать победу. Но это был заведомый обман. В сегодняшней ситуации жёсткого противостояния России и Запада и, соответственно, пророссийских и антироссийских политических сил в соседних странах победа — это когда у тебя больше 50 процентов депутатских мандатов, а всё остальное — это лишь утешительный приз симпатий населения, который в реальной политике мало что значит», — считает Михаил Демурин.

По его словам, ухудшение отношений между Молдовой и Россией только к лучшему. «Теперь обострение неизбежно произойдёт, и это к лучшему. Всегда лучше ясно отдавать себе отчёт в том, что происходит у тебя на границах, и не строить иллюзий. От антироссийских настроений есть главное и действенное средство: их убыточность — как для государств (и их внешних спонсоров тоже), так и для их конкретных граждан. Игорь Додон долго мешал нам его применить, но теперь, думаю, его возможности в этом плане сведены к нулю. Мне лозунг российско-молдавских отношений на ближайшие годы видится так: "К будущему улучшению через серьезное обострение"», — заключил он.