Військовополоненому українському моряку Василю Сороці призначили операцію на пораненій руці

16:21 26.02.2019 0 комментариев Крым

Військовополоненому українському моряку Василю Сороці призначили операцію на пораненій руці.

Моряк сидить в старій камері без гарячої води, пише його адвокат Сергій Бадамшін повідомив на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Gazeta.ua.

"Сьогодні в СІЗО Лефортово відвідав військовополоненого Василя Сороку. І ось є хороші новини. У минулу п'ятницю йому провели обстеження в московській "цивільній" лікарні і лікар призначив проведення операції на пораненій руці. Дата операції поки не визначена, в ці дні йде підготовка, аналізи. Очікувано, але ноу-хау тюремних лікарів лікувати розрив трьох сухожиль і нерва уколами вітаміну B результату не дало. Серез розрив напухання нижче рани не сходить, - пояснив лікар. Спасибі йому за бажання допомогти і вірність лікарському обов'язку. Також на думку спеціалістів, до яких я звертався, зволікання з операцією може спричинити незворотні наслідки", - написав він.

Василь Сорока до побутових складнощів ставитися поблажливо і з гумором. Та й в цілому настрій бадьорий.

"Ще був сьогодні вранці неприємний інцидент в СІЗО, коли через організації консульської допомоги співробітники ізолятора були змушені відмовити в побаченнях рідним і близьким інших арештантів. Люди приїхали з усієї країни, деякі з дітьми. До сліз. Я розповів про це Сороці. Василь просив мене передати, щоб рідних і близьких, тим більше з дітьми, пускали до арештантів в пріоритетному порядку. І просив бути скромніше: "не треба багато уваги там, де воно не потрібно", - зазначив він.

Сімом військовослужбовцям РФ повідомили про підозру у веденні агресивної війни за таран українських суден "Бердянськ", "Нікополь", "Яни Капу" у Керченській протоці 25 листопада минулоріч.



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