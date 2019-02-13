Витрати Росії на соціальні виплати та інфраструктуру в окупованому Криму з 2014 року склали 1,5 трлн рублів (620 млрд. грн).

Про це пише російський ресурс Republic, - повідомляє Gazeta.ua.

Сума дорівнює витратам російського бюджету на освіту за 2 роки, на охорону здоров'я - за 3 роки.

Анексія Криму привела також до уповільнення зростання економіки РФ до 2%, тоді як світова економіка за цей же період зросла на 19%.

Рівень життя росіян знизився на 11%, кількість мігрантів з країни склало 3 млн чоловік.

"І додам від себе - відтік капіталу з Росії склав 318 млрд доларів - тільки офіційно, по ЦБ. Зате Крим наш", - написав у себе на Facebook російський політик, громадський діяч Дмитро Гудков.

20 лютого 2014 року на півострові Крим з'явилися військові вантажівки без номерів та невідомі люди у військовій формі без знаків розрізнення.

Разом з цим в Криму почали активно фінансувати незаконні збройні формування які називають себе самообороною Криму.