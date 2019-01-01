Потенциальными покупателями «Массандры» называют главу Сбербанка и экс-министра сельского хозяйства РФ
|15:41 26.02.2019
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|Крым
"Национализированный" оккупантами крымский винзавод «Массандра» продадут частным лицам.
Об этом 26 февраля журналистам сообщил Владимир Константинов, передает ИА REGNUM.
«Никакого государственного управления не предусматривается, этот вопрос будет рассматриваться как вопрос приватизации», — отметил Константинов.
По его словам, предприятие требует модернизации, поскольку за все украинские годы нахождения предприятия в госсобственности никаких финансовых «вливаний» не получало.
«Я абсолютно убеждён, что профильный комитет примет решение о включении предприятия в план приватизации», — добавил он, так и не назвав ориентировочную стоимость предприятия.
Как сообщалось , премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче «Массандры» из федерального ведения в "собственность" оккупированного Крыма.
В кулуарах крымского "Совмина" потенциальными покупателями предприятия называют главу Сбербанка Германа Грефа и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва.
Добавим также, что ранее в частные руки за полтора миллиарда рублей было продан другое легендарное винодельческое предприятие — завод шампанских вин «Новый Свет».
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