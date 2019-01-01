"Национализированный" оккупантами крымский винзавод «Массандра» продадут частным лицам.

Об этом 26 февраля журналистам сообщил Владимир Константинов, передает ИА REGNUM.

«Никакого государственного управления не предусматривается, этот вопрос будет рассматриваться как вопрос приватизации», — отметил Константинов.

По его словам, предприятие требует модернизации, поскольку за все украинские годы нахождения предприятия в госсобственности никаких финансовых «вливаний» не получало.

«Я абсолютно убеждён, что профильный комитет примет решение о включении предприятия в план приватизации», — добавил он, так и не назвав ориентировочную стоимость предприятия.

Как сообщалось , премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче «Массандры» из федерального ведения в "собственность" оккупированного Крыма.

В кулуарах крымского "Совмина" потенциальными покупателями предприятия называют главу Сбербанка Германа Грефа и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва.

Добавим также, что ранее в частные руки за полтора миллиарда рублей было продан другое легендарное винодельческое предприятие — завод шампанских вин «Новый Свет».