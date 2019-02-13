Украинского активиста Владимира Балуха этапируют в Тверь
|15:21 26.02.2019
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|Крым
Украинского активиста Владимира Балуха этапируют в Тверь.
Эту информацию Крымской правозащитной группе подтвердила адвокат Ольга Динзе.
Она, находясь в Симферополе, выяснила, что крымчанина везут в одну из тверских колоний.
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