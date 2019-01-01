На кінець 2018 року в місцях несвободи в Росії знаходилися щонайменше 57 громадян України, позбавлених волі через політичні мотиви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кримської правозахисної групи.

Як повідомила координаторка Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, до цієї цифри не включили 24 українських військових, бо вони, згідно з міжнародним правом, військовополонені. Ідеться про 22 моряків і двох співробітників СБУ, які знаходяться в "Лефортово".

Правозахисники наголошують, якщо не брати до уваги Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова, то останні звільнення політв'язнів були в 2016 році, коли повернули Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка.

Також зазначається, що проблеми зі здоров’ям є майже у всіх політв’язнів.

"Через голодування пройшли Олег Сенцов, Володимир Балух, Олександр Кольченко та інші. Причина – і в небажанні росіян лікувати ув’язнених. Нерідко стан здоров’я українців приховують або видають за задовільний", - йдеться в повідомленні.