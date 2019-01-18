Російський ВТБ оцінив втрати від банкрутства дочірнього банку в Україні
|14:41 26.02.2019
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|Украина
Збиток російського державного банку ВТБ від банкрутства дочірнього "ВТБ Банку" в Україні склав 17,3 млрд рублів (259 млн доларів за поточним курсом).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт банку за 2018 рік за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).
Як зазначається у звіті, в листопаді 2018 року Національний банк України визнав "ВТБ Банк" неплатоспроможним, а в грудні відкликав ліцензію, що призвело до втрати контролю групи над банком і збитків на суму 17,3 млрд рублів.
Нагадаємо, що 5 вересня 2018 року Апеляційний суд Києва наклав арештна акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку. Рішення прийнято у зв'язку з рішенням Міжнародного арбітражного суду в Гаазі про компенсацію українським компаніям за активи в окупованому Криму.
27 листопада 2018 року правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення про віднесення АТ "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних.
Тимчасова адміністрація працювала в АТ "ВТБ Банк" з 28 листопада до 18 грудня 2018 року. З 19 грудня 2018 розпочата ліквідація АТ "ВТБ Банк".
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