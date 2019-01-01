Рада схвалила допуск іноземних військових на навчання в Україну
|14:21 26.02.2019
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|Украина
Верховна рада у вівторок, 26 лютого, схвалила за основу і в цілому законопроект №10067 про допуск підрозділів Збройних сил іноземних держав на територію України.
За закон проголосували 263 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.
Підкреслимо, на фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою і проведенням багатонаціональних навчань на території України та за її межами в 2019 році передбачено 40 млн 220,1 тис. гривень.
"Рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2019", українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2019", українсько-румунському навчанні "Ріверайн - 2019", багатонаціональному навчанні "Кленова Арка – 2019" та українсько-британському навчанні "Воріер Вотчер - 2019" схвалити", - сказано у тексті закону.
Документ набирає чинності з дня його опублікування.
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