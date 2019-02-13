В Україні зібрали докази використання РФ цивільних як "живого щита" під час окупації Криму
|14:01 26.02.2019
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|Крым
Українські правозахисники та правоохоронні органи зібрали докази, що в 2014 році під час окупації Криму російські військові використовували цивільне населення як «живий щит».
Про це 26 лютого на прес-конференції в Києві сказав юрист Гельсінської спілки з прав людини Максим Тимочко, передає День посилаючись на Крим.Реалії.
Як пояснив Тимочко, в 2014 році російські силовики спеціально переміщали цивільне населення до об'єктів української армії і стояли за їхніми спинами під час захоплення.
«Міжнародне гуманітарне право забороняє використання цивільного населення для вирішення військових задач. Також заборонено використовувати цивільну особу для охорони збройних сил», – пояснив правозахисник.
За його словами, їм вдалося встановити, що таким чином було захоплено не менше 10 військових об'єктів української армії з використанням не менше ніж 1000 осіб.
Заступник прокурора АРК Ігор Поночовний запевняє, що такі дії, згідно зі статтею 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду слід кваліфікувати як окремий різновид військових злочинів. Також, продовжив він, заборона на використання «живих щитів» закріплена в Женевській конвенції.
Тимочко додав, що, 21 лютого 2019 року Українська Гельсінська спілка з прав людини, регіональний цент прав людини спільно з прокуратурою АРК звернулися до Міжнародного кримінального суду з цього приводу.
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