Українські правозахисники та правоохоронні органи зібрали докази, що в 2014 році під час окупації Криму російські військові використовували цивільне населення як «живий щит».

Про це 26 лютого на прес-конференції в Києві сказав юрист Гельсінської спілки з прав людини Максим Тимочко, передає День посилаючись на Крим.Реалії.

Як пояснив Тимочко, в 2014 році російські силовики спеціально переміщали цивільне населення до об'єктів української армії і стояли за їхніми спинами під час захоплення.

«Міжнародне гуманітарне право забороняє використання цивільного населення для вирішення військових задач. Також заборонено використовувати цивільну особу для охорони збройних сил», – пояснив правозахисник.

За його словами, їм вдалося встановити, що таким чином було захоплено не менше 10 військових об'єктів української армії з використанням не менше ніж 1000 осіб.

Заступник прокурора АРК Ігор Поночовний запевняє, що такі дії, згідно зі статтею 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду слід кваліфікувати як окремий різновид військових злочинів. Також, продовжив він, заборона на використання «живих щитів» закріплена в Женевській конвенції.

Тимочко додав, що, 21 лютого 2019 року Українська Гельсінська спілка з прав людини, регіональний цент прав людини спільно з прокуратурою АРК звернулися до Міжнародного кримінального суду з цього приводу.