39 політв'язнів і 12 загиблих: Чубаров у Раді нагадав про утиски окупантами жителів Криму
|13:21 26.02.2019
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|Крым
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров нагадав, що окупаційна влада у Криму не припиняє здійснювати утиски проти активістів.
Про це він розповів 26 лютого у Верховній Раді, передає Еспресо.TV
"На сьогодні окупаційна влада не припиняє здійснювати репресії проти проукраїнських та кримськотатарських активістів. Нині відомо про 17 зниклих безвісти, 12 загиблих, 39 політв’язнів, 10 з яких вже засуджено. Країна-агресор цинічно нехтує основоположними правами і свободами людини та міжнародним правом", - заявив Чубаров.
За його словами, активісти і надалі здійснюють супротив.
"Я хочу, щоб ви сьогодні знали, що сьогодні по Сімферополю були вивезені банери з написом "Россия - вон, Крим - наш дім!". Це роблять українські патріоти, це роблять кримські татари, етнічні українці", - сказав Чубаров.
Нагадаємо, що сьогодні, 26 лютого, в Україні відзначається День спротиву Криму російській окупації.
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