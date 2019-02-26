Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров нагадав, що окупаційна влада у Криму не припиняє здійснювати утиски проти активістів.

Про це він розповів 26 лютого у Верховній Раді, передає Еспресо.TV

"На сьогодні окупаційна влада не припиняє здійснювати репресії проти проукраїнських та кримськотатарських активістів. Нині відомо про 17 зниклих безвісти, 12 загиблих, 39 політв’язнів, 10 з яких вже засуджено. Країна-агресор цинічно нехтує основоположними правами і свободами людини та міжнародним правом", - заявив Чубаров.

За його словами, активісти і надалі здійснюють супротив.

"Я хочу, щоб ви сьогодні знали, що сьогодні по Сімферополю були вивезені банери з написом "Россия - вон, Крим - наш дім!". Це роблять українські патріоти, це роблять кримські татари, етнічні українці", - сказав Чубаров.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 лютого, в Україні відзначається День спротиву Криму російській окупації.