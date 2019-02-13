МЗС України у 5 річницю окупації Криму закликає посилити тиск на Росію
|13:01 26.02.2019
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|Крым
Міністерство закордонних справ України у п'яту річницю окупації Криму закликало міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію для дотримання нею норм міжнародного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС України у Twitter.
Як зазначається, Україна закликає усіма можливими дипломатичними засобами запобігти подальшій ескалації Росії в Україні.
"Ми закликаємо міжнародне співтовариство продовжувати тиск на Російську Федерацію всіма політичними та дипломатичними засобами, щоб запобігти подальшій ескалації Росії в Україні, змусити державу-агресор виконувати свої зобов'язання і дотримуватися норм міжнародного права", - йдеться в повідомленні.
Також у МЗС нагадали, що 5 років тому, 26 лютого 2014 року, кримські татари та проукраїнські активісти у Сімферополі виступили перед проросійським натовпом на підтримку територіальної цілісності України. Унаслідок цих зіткнень загинули дві людини та ще декілька десятків отримали поранення.
Нагадаємо, п'ятий Міжнародний форум "Окупований Крим. 5 років спротиву" пройде 26-27 лютого у Мистецькому арсеналі в Києві. Відкриття відбудеться за участю Порошенка і Волкера, які стануть ключовими спікерами.
Як повідомлялося раніше, Міжнародний форум "Окупований Крим: 5 років опору", який 26-27 лютого пройде в Києві, продовжить свою роботу в березні в Брюсселі і Вашингтоні.
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