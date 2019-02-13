Міністерство закордонних справ України у п'яту річницю окупації Криму закликало міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію для дотримання нею норм міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС України у Twitter.

Як зазначається, Україна закликає усіма можливими дипломатичними засобами запобігти подальшій ескалації Росії в Україні.

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство продовжувати тиск на Російську Федерацію всіма політичними та дипломатичними засобами, щоб запобігти подальшій ескалації Росії в Україні, змусити державу-агресор виконувати свої зобов'язання і дотримуватися норм міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

Також у МЗС нагадали, що 5 років тому, 26 лютого 2014 року, кримські татари та проукраїнські активісти у Сімферополі виступили перед проросійським натовпом на підтримку територіальної цілісності України. Унаслідок цих зіткнень загинули дві людини та ще декілька десятків отримали поранення.

Нагадаємо, п'ятий Міжнародний форум "Окупований Крим. 5 років спротиву" пройде 26-27 лютого у Мистецькому арсеналі в Києві. Відкриття відбудеться за участю Порошенка і Волкера, які стануть ключовими спікерами.

Як повідомлялося раніше, Міжнародний форум "Окупований Крим: 5 років опору", який 26-27 лютого пройде в Києві, продовжить свою роботу в березні в Брюсселі і Вашингтоні.