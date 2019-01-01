Путин и Эрдоган обсудили подготовку к саммиту России и Турции в апреле в Москве
|12:41 26.02.2019
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|Турция
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили подготовку к двустороннему саммиту, который состоится в апреле, в Москве.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.
"Обсуждена подготовка к проведению в Москве в апреле сего года восьмого заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией", - говорится в сообщении.
В ходе телефонного разговора российский лидер тепло поздравил своего визави с 65-летием, отметил его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений.
Ранее заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халук Дурсун говорил, что турецкая сторона рассчитывает на то, что президенты России и Турции дадут старт перекрестному Году культуры и туризма между двумя странами 8 апреля в Большом театре.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января по просьбе ТАСС подтвердил, что "об этом шел разговор Путина с Эрдоганом".
Лидеры в последний раз встречались 14 февраля в Сочи, где проходил трехсторонний саммит по Сирии.
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