В оккупированном Крыму более 200 чиновников привлечены к ответственности за коррупцию
|12:21 26.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Более 200 чиновников оккупированном Крыму привлечены к дисциплинарной ответственности за коррупционные действия за последние пять лет.
Об этом заявил Сергей Аксёнов, выступая с отчетом об итогах работы за год, сообщает Крым Информ.
«За пять лет комитетом Совета министров по борьбе с коррупцией проведено более 500 контрольных мероприятий. По их результатам 69 должностных лиц, в том числе высокопоставленных чиновников, освобождены от занимаемых должностей. 217 человек привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. По материалам комитета возбуждено 56 уголовных дел, в том числе в отношении двух вице-премьеров. Пять лет российского Крыма стали «пятилеткой» борьбы с коррупцией. Это часть системной работы, которая ведется по всей стране», – сказал Аксёнов.
По его словам, работа комиссии проводится в рамках плана мероприятий по противодействию коррупции до 2020 года. В результате работы комитета "главам" Красноперекопска, Керчи, Феодосии вынесли приговоры за взяточничество.
.
Ещё на эту тему:
"Міністру охорони здоров'я Криму" Михальчевському продовжили арешт
"Крымские морские порты" возглавил уволенный по представлению прокуратуры бывший директор филиала Росморпорта
Данные о количестве чиновников в оккупированных Крыму и Севастополе повергли жителей полуострова в шок
В Киеве заочно будут судить предателя из оккупированного Севастополя
Бывший гендиректор водоканала Сочи возглавил "министерство" ЖКХ оккупированного Крыма
В Киеве огласили приговор пособнику крымских оккупантов
В оккупированной Ялте пропал главный архитектор и его жена / Фото
Экс-прокурор из оккупированного Крыма не смог через суд избавится от "клейма" предателя