Более 200 чиновников оккупированном Крыму привлечены к дисциплинарной ответственности за коррупционные действия за последние пять лет.

Об этом заявил Сергей Аксёнов, выступая с отчетом об итогах работы за год, сообщает Крым Информ.

«За пять лет комитетом Совета министров по борьбе с коррупцией проведено более 500 контрольных мероприятий. По их результатам 69 должностных лиц, в том числе высокопоставленных чиновников, освобождены от занимаемых должностей. 217 человек привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. По материалам комитета возбуждено 56 уголовных дел, в том числе в отношении двух вице-премьеров. Пять лет российского Крыма стали «пятилеткой» борьбы с коррупцией. Это часть системной работы, которая ведется по всей стране», – сказал Аксёнов.

По его словам, работа комиссии проводится в рамках плана мероприятий по противодействию коррупции до 2020 года. В результате работы комитета "главам" Красноперекопска, Керчи, Феодосии вынесли приговоры за взяточничество.

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