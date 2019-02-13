США вимагають від російської сторони невідкладно звільнити узятих у полон у районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року українських моряків.

Про це заявляє спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми не визнаємо правомірності нападу Росії на військові українські кораблі, їх затримання. Це незаконний акт, і ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків", - сказав К.Волкер у вівторок на брифінгу з нагоди прибуття в Одесу американського ракетного есмінця "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75).

При цьому він зазначив, що "ми хочемо і прагнемо, щоб такі інциденти в майбутньому не відбувалися". "І через певну комунікацію необхідно забезпечити, щоб кораблі могли мирно проходити через Керченську протоку і прямувати до портів в Азовському морі. І щодо цих справ - ми постійно будемо в контакті з нашими українськими партнерами щодо питань проходження", - додав К.Волкер.

Спецпредставник США наголосив, що Україна "має всі права переміщати свої кораблі з одного українського порту до іншого українського порту, і з погляду міжнародного права Росія не має одностороннього права контролювати Керченську протоку чи Азовською море".

"І, звісно, Сполучені Штати підтримують право України на проходження цими протоками, як і право будь-якої країни робити це. І дуже важливо поважати суверенітет України, тому що Україна має суверенітет над цією територією", - резюмував К.Волкер.

На брифінгу були дипломати США та представники країн ЄС.

Заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій Жан-Крістоф Беллярд (Jean-Christophe Belliard) заявив, що ЄС повністю підтримує висловлену К.Волкером позицію, і наголосив, що візит в Одесу корабля "Дональд Кук" - свідчення принципів свободи судноплавства.

"Дональд Кук", обладнаний системою протиракетної оборони "Іджис", разом з есмінцями ВМС США "Карні", "Росс" і "Портер", розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Рота. Ці кораблі разом із наземними базами ПРО "Іджис" у Польщі та Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Американський есмінець, що несе до 56 крилатих ракет "Томагавк" із дальністю дії 1,6 тис. км, зайшов в Одесу 25 лютого і пришвартувався біля пірсу поблизу Одеського морського вокзалу. Корабель пробуде в Одесі до 27 лютого.