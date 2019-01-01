Рабочая группа MedCruise по Черному морю провела вторую встречу, на которой обсудила состояние выполнения Плана совместных действий черноморских портов, направленных на возвращение круизного туризма в Черноморский регион.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Одесского морского порта (ОФ ГП «АМПУ»), передают Порты Украины.

Как сообщается, встреча рабочей группы состоялась 22 февраля в штаб-квартире администрации румынского порта Констанца — национальной компании Maritime Ports Adminastration SA Constantza. В заседании приняли участие представители руководства портов Бургас, Варна, Одесса и Стамбул, а также генеральный секретарь Ассоциации MedCruise Джорди Кабалье.

В частности, речь шла о маркетинговой стратегии портов на 2019-2021 годы, о новых инвестициях в сфере круизного туризма на Черном море, новостях, объявленных круизными компаниями по Черноморскому региону и др. Отдельным вопросом повестки дня рассматривались предложения сторон о совместном участии в наиболее знаковом мероприятии международной индустрии морских путешествий — ежегодной выставке-конференции Seatrade Cruise Global, которая традиционно пройдет в апреле этого года в Майами, США.

«Рабочая группа по Черноморскому региону в рамках Ассоциации MedCruise была создана по инициативе Одесского порта относительно недавно, но уже сегодня мы можем говорить о первых результатах ее деятельности. Морские круизные лайнеры большой вместимости уже объявляют о своих заходах в Черное море в последующие три года. Так, на 2019 год греческая и немецкая круизные линии включили Одессу в маршруты круизов на судах Aegean Odyssey и Amera, в 2020 году мы ожидаем 10 судозаходов, в 2021 году — 4, и одну заявку мы получили на 2022 год. Следует отметить, что к нам возвращаются круизные лайнеры всемирно известных туристических операторов, таких как Phoenix Reisen, Azamara Club Cruises, Crystal Cruises», — прокомментировал начальник ОФ ГП «АМПУ» Игорь Ткачук.

Первая встреча международной рабочей группы по возрождению круизного судоходства в Черном море (Medcruise Black Sea Working Group Meeting) состоялась в октябре 2018 года в Одессе. Ее участники договорились о совместном маркетинговом продвижении черноморских портов Украины, Болгарии и Румынии на глобальном рынке морского туризма.

Ассоциация круизных портов Средиземного моря MedCruise основана в 1996 году. На сегодняшний день это крупнейшая в мире ассоциация портов, судоходных компаний, туроператоров и других структур, работающих в индустрии круизного туризма. Под ее знаменами выступают более 70 портов Средиземного, Черного и Красного морей, Ближней Атлантики и 35 международных компаний (всего 107 членов). Одесский порт возобновил членство в данной ассоциации с 2008 года.