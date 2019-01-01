Уряд РФ схвалив зміни щодо порядку роботи на території країни супутникових систем зв’язку, які знаходяться під юрисдикцією інших країн.

Про це пише ресурс РБК, повідомляє Главком.



Так, трафік іноземних компаній має проходити через наземні станції російських операторів зв’язку.

Раніше така вимога стосувалася лише операторів зв’язку. Тепер же РФ хоче взяти під більший контроль і тих, хто надає доступ до інтернету. Із відповідною ініціативою іще восени 2018 року виступило Міністерство зв’язку РФ, пояснюючи її розрахунками національної безпеки.



На сьогодні в РФ працюють такі глобальні супутникові системи як Inmarsat, Iridium, Globalstar та Thuraya, які мають російських партнерів.



Нова ініціатива створить проблеми для нових систем таких як OneWeb та Starlink. Для роботи вони повинні будуть отримати згоду ФСБ, Міноборони і ФСО (Федеральна служба охорони).



Створення наземних станцій може коштувати до декількох десятків мільйонів доларів.