В ближайшие дни в Сирийскую Арабскую Республику (САР) отправится сборный груз продукции предприятий оккупированного Крыма.

Об этом сегодня сообщил Сергей Аксёнов, выступая с отчетом об итогах работы за год, сообщает Крым Информ.

«Реализуются договоренности, достигнутые в ходе визита крымской делегации в Сирию. Завершена регистрация Крымско-сирийского торгового дома. Формируется уставный фонд предприятия, – сообщил Аксёнов. – В ближайшие дни в САР отправится сборный груз крымских предприятий».

По его словам, в список отправляемых товаров войдет сода для производства стекла и посуды, трубы, электроинструменты, сварочное оборудование, посуда, продукты питания, комбикорма и удобрения. Кроме того, продолжается поставка в Сирию пшеницы и муки.

Аксёнов отметил, что валютой для расчета между Россией и Сирией по контрактам Крымско-сирийского торгового дома выбран российский рубль.

При этом, что сейчас «остро стоит вопрос обратной загрузки». «Сегодня мы больше экспортируем в САР, чем импортируем. Наши специалисты активно изучают спрос на рынках Сирии, Крыма и материковой части России, формируют предложения, готовят к отправке грузы», – сообщил Аксёнов.