Экипаж ракетного корабля и фронтовой бомбардировщик страны агрессора " уничтожили" друг друга
|10:41 26.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Расчёты противовоздушной обороны малого ракетного корабля (МРК) Черноморского флота РФ «Орехово-Зуево» провели учения по отражению атаки авиации условного противника.
Об этом сообщила пресс-служба флота страны оккупанта, передает Крым Информ.
Роль воздушного противника выполнял фронтовой бомбардировщик Су-24М из состава подразделений морской авиации флота. Экипаж самолета, в свою очередь, выполнил заход на боевой курс и произвёл условное бомбометание по кораблю, – говорится в сообщении.
Учения проводились в рамках отработки экипажем корабля элементов специальной курсовой задачи по действиям одиночного корабля в море в соответствии с планом деятельности флота на 2019 учебный год.
Ещё на эту тему:
16:21 26.02.2019
Військовополоненому українському моряку Василю Сороці призначили операцію на пораненій руці
Військовополоненому українському моряку Василю Сороці призначили операцію на пораненій руці
17:01 25.02.2019
Семи військовим РФ причетним до захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці повідомлено про підозру
Семи військовим РФ причетним до захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці повідомлено про підозру
14:01 25.02.2019
На Черноморском флоте оккупантов проводят проверку "физиологической натренированности водолазов"
На Черноморском флоте оккупантов проводят проверку "физиологической натренированности водолазов"
13:01 25.02.2019
Корабль Черноморского флота оккупантов провел стрельбы в море
Корабль Черноморского флота оккупантов провел стрельбы в море
19:41 22.02.2019
За оцінкою правозахисника, документів для подачі справи до ЄСПЛ щодо полонених моряків вже достатньо
За оцінкою правозахисника, документів для подачі справи до ЄСПЛ щодо полонених моряків вже достатньо
12:21 22.02.2019
Климкин: Корабли ВМСУ пройдут через Керченский пролив под международным мониторингом
Климкин: Корабли ВМСУ пройдут через Керченский пролив под международным мониторингом