Расчёты противовоздушной обороны малого ракетного корабля (МРК) Черноморского флота РФ «Орехово-Зуево» провели учения по отражению атаки авиации условного противника.

Об этом сообщила пресс-служба флота страны оккупанта, передает Крым Информ.

Роль воздушного противника выполнял фронтовой бомбардировщик Су-24М из состава подразделений морской авиации флота. Экипаж самолета, в свою очередь, выполнил заход на боевой курс и произвёл условное бомбометание по кораблю, – говорится в сообщении.

Учения проводились в рамках отработки экипажем корабля элементов специальной курсовой задачи по действиям одиночного корабля в море в соответствии с планом деятельности флота на 2019 учебный год.