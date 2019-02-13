В мае был открыт Керченский мост и необходимость в паромном сообщении вроде полностью отпала, но, однако, структура поддерживается в полной боевой готовности.

Не сравнить, конечно, то, что было раньше и сейчас! Были толпы людей и армады автомобилей. И очереди, очереди, очереди. Сейчас нет ни-че-го, пишут Аргументы Недели - Крым.

Работает одно единственное кафе, в котором людей можно застать лишь четыре раза в день – по прибытии и отправлении парома.

Он, кстати ходит с февраля 2019 года два раза в сутки, отправляясь из порта «Крым» в 7:30 и в 16:30. Пользуются им те крымчане, которые работают в порту «Кавказ» или где-то рядом на таманском берегу.

На паромах якобы перевозят автомобили с негабаритными – которые не пройдут по мосту – и опасными грузами, но своими глазами ни тех, ни других увидеть не удалось. А вот по мосту цистерны шмыгают постоянно.

Вероятно, паромную переправу берегут на всякий случай – мост, хоть и рассчитан спецами и сделан по последнему слову техники, но, как говорится, на технологии рассчитывай, а переправу не нарушай.