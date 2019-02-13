В России подорожали перелеты — особенно в оккупированный Крым

10:01 26.02.2019 0 комментариев Крым

В период с декабря прошлого года по февраль нынешнего в России существенно возросли цены на авиабилеты. В среднем цены выросли на от 5 до 33%. Сильнее всего подорожали перелеты по направлению Москва — Симферополь.

«Сервисы продажи билетов констатируют увеличение среднего чека на перелеты зимой 2018—2019 годов», — уточняет «Коммерсант». Повышение цен на авиаперелеты связано с попыткой перевозчиков компенсировать возросшие затраты на топливо, сообщают Примечания.

Среди подорожавших сильнее всего внутренних направлений Biletix называет рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%, до 6,8 тыс. руб.), Ростов-на-Дону (на 71%, до 5,2 тыс. руб.), Самару (на 60%, до 5,1 тыс. руб.). Из международных направлений резкий рост цены наблюдается на маршрутах Москва—Барселона (рост на 83%, до 21,6 тыс. руб.), Петербург—Бангкок (на 69%, до 33,2 тыс. руб.).

Также есть направления, цены на которые стали ниже. Например, билеты из Москвы в Петербург подешевели на 7 процентов, до 3,5 тысячи рублей. Из Краснодара в Тюмень — на 30 процентов, до 4,7 тысячи рублей.

Источник «Коммерсант», близкий к «Аэрофлоту», утверждает, что авиакомпании работают на грани рентабельности из-за ослабления рубля.

Эксперты уверены, что для перевозчиков повышение цен — вынужденный шаг, который помогает компенсировать расходы. При этом рост издержек может привести к новым банкротствам авиакомпаний, считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Собственник авиакомпании «Руслайн» Николай Уланов сообщил, что если перевозчики и повышали тарифы, то экономический эффект был нивелирован продолжавшимся весь 2018 год ростом цен на топливо.



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В России подорожали перелеты — особенно в оккупированный Крым
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