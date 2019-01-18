Україну б задовольнило позбавлення Росії права голосу у Радбезі ООН

09:41 26.02.2019 0 комментариев Украина

Україна намагатиметься застосовувати юридичні механізми для подолання ситуації із вето Російської Федерації у Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Клімкін зазначив, що те, що зараз відбувається навколо Ради безпеки ООН є порушенням усіх базових принципів організації.

"Пам’ятаєте, коли ООН будувалася, всім було прекрасно зрозуміло, хто має відповідним чином докладатися до того, щоб був мир. Зараз Росія має право вето в Раді безпеки. Тобто ми навіть не можемо офіційно через структури ООН і через Раду безпеки визнати війну війною. Тому ми маємо цю ситуацію роздовбати. Це не так просто політично, але можна зробити іншими, в тому числі юридичними речами. Над цим ми працюємо", - зазначив Клімкін.

З його слів, Україну би задовольнило хоча б позбавлення Росії права голосу.

"Хоча б позбавлення Росії права голосу, і це б вже нас задовольнило", - заявив міністр, відповідаючи на запитання щодо складності виключення РФ із Радбезу ООН,

Нагадаємо, у грудні Сейм Литви ухвалив резолюцію на підтримку України, в якій запропонував розширити санкції проти Росії після захоплення українських суден і моряків у районі Керченської протоки, а саме відключити РФ від системи SWIFT.



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