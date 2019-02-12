У понеділок увечері Центральна виборча комісія оголосила остаточні результати парламентських виборів, після обробки даних з 100% дільниць для голосування.

Прес-секретар ЦВК Родіка Сирбу заявила кореспонденту "Інтерфаксу", що ці дані як і раніше вважаються попередніми, так як остаточними вважаються тільки дані, представлені в оригіналах бюлетенів для голосування, які ще продовжують надходити в ЦВК. Проте, представлені дані вже, швидше за все, не зазнають змін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з цими даними, проросійська Партія соціалістів отримала 35 місць у парламенті. У національному окрузі вона лідирує, набравши 31,15% голосів виборців (441 236 голосів). У результаті, ПСРМ отримує 18 мандатів за партійними списками, а ще 17 соціалістів перемогли в одномандатних округах.

Правляча Демократична партія отримає 30 депутатських мандатів. Як і ПСРМ, демократи отримали 17 мандатів в округах, а за партійним списком - 13 депутатських мандатів. У національному окрузі за ДПМ проголосувало 23,62% (334 544 виборців).

Проєвропейський блок ACUM посів друге місце в загальнонаціональному окрузі. Його результат - 26,66% (380 180 голосів). Він отримує 14 мандатів, а ще 12 - в одномандатних округах. Його фракція складатиметься з 26 депутатів.

До парламенту проходить також Партія "Шор", яка набрала 8,4% (117 774 голосів) і отримає п'ять мандатів у парламенті. Ще два місця партія Шора отримає в одномандатних округах.

Місця в парламенті отримали також три незалежні кандидати, які здобули перемоги в одномандатних округах.

Вибори вперше проходили за змішаною системою - 51 депутат по округах, а 50 - за партійними списками в національному окрузі. Двоє депутатів обрані в округах від Придністров'я, троє - від громадян Молдови за кордоном. У виборах взяло участь 37 177 громадян Молдови, які проживають в Придністров'ї, що становить 1,26% від загальної кількості виборців. За кордоном проголосувало 76 600 осіб, що становить 2,59% від загальної кількості виборців, які взяли участь у виборах.

У виборах у неділю взяли участь 1 453 013 людей, що складає 49,22% виборців. Це найнижчий відсоток участі виборців у голосуванні за всю історію Молдови.

Згідно із законодавством, Конституційний суд повинен затвердити результати виборів через 15 днів після голосування, а перше засідання парламенту має бути скликане протягом 30 днів після виборів.

Багато експертів відзначають, що партії, які пройшли в парламент, дотримуються протилежних поглядів з принципових питань розвитку країни. На їхню думку, їм не вдасться створити парламентську більшість, що може призвести до розпуску нового парламенту і дострокових виборів. Таку можливість не виключає і президент Молдови Ігор Додон, який заявив на брифінгу в понеділок, що "поки рано підводити підсумки виборів".