Мир з РФ можливий виключно після деокупації Донбасу та Криму

08:21 26.02.2019 0 комментариев Крым

Мир з РФ може бути виключно після деокупації Донбасу та Криму.

Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляєУНН.

“Моя теза дуже проста. Хтось каже мир, перемир‘я, грається словами. Я вважаю, що мир з Росією, і я це відповідально кажу, може прийти тільки і виключно після деокупаціі Донбасу і Криму. У нас будуть можливі періоди якогось перемир‘я, переговорів і всього іншого, але до звільнення Криму всього, ніякого миру з Росією бути не може. Це дуже важлива теза, яку всі повинні розуміти”, — заявив міністр.

Як повідомлялося раніше, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін дав інтерв'ю виданню The Washington Post, де розкритикував Міжнародну спільноту, та, зокрема, ЄС, через недостатній тиск на Росію, та закликав до реальних дій, здатних змінити поведінку Москви.



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