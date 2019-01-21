Заходження кораблів НАТО в Чорне море – це безпрецедентний крок із моменту інтеграції Болгарії та Румунії в Північно-атлантичний альянс. Це важливий політичний і військовий сигнал Росії.

Таку думку озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, передає УНІАН посилаючись «Обозреватель».

Він зазначив, що ще зарано говорити про створення органу управління чорноморського командування НАТО.

"Вони відбуваються на ротаційній основі. Те, що відбувається зараз у Чорному морі, як на мене, це закономірно, після того, як Росія вкотре продемонструвала свою агресивну політику і поведінку. Це відповідна реакція країн-членів НАТО на те, як Росія намагається встановлювати контроль у Чорному морі", – сказав він.

Основним союзником у цьому питанні для України є США, переконаний експерт. Активна співпраця іде також із іншими країнами-членами НАТО, наприклад, із Британією і Німеччиною.

"У США і НАТО є всі важелі й механізми, щоб контролювати ситуацію в Чорному морі. Їм достатньо в цьому плані своєї бази в Румунії. У перспективі її можна розширити. Для них це немає особливого значення. Ті завдання, які вони ставлять, можуть вирішувати і без України", – сказав Мусієнко.

Головне, про що Київ має говорити із партнерами, то це те, щоб НАТО допомагали нам відновлювати морську компоненту ВМС, додає він. Вести діалог у цьому напрямку було б набагато корисніше.



