Крымскотатарского политзаключенного Эдема Бекирова 72 дня не выводили на прогулку
|21:01 25.02.2019
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|Крым
Крымскотатарского политзаключенного Эдема Бекирова в Симферопольском СИЗО содержат в полной изоляции — за все 72 дня нахождения в следственном изоляторе его ни разу не выводили на прогулку и не давали общаться с родственниками.
Об этом Элеонора Бекирова рассказала в эфире программы «Право на владу» на телеканале 1+1, сообщает Новый Визит.
«72 дня я не слышала своего отца. Он полностью изолирован от общения. 72 дня его не выводят на прогулку, 72 дня он не был в бане. То есть, мой папа дышит свежим воздухом только тогда, когда его вывозят на суд», — рассказала Элеонора Бекирова.
При этом политзаключенного содержат не в обычной камере, а в камере спецблока — маленьком и холодном помещении, где 24 часа в сутки работает система видеонаблюдения.
«Он сидит в камере, не в обычной камере, а в камере спецблока. Камера №58 — там когда-то сидел Балух. Это камера, где 24 часа в сутки идет видеонаблюдение, постоянно включенный свет, она очень маленькая, холодная, сырая», — добавила дочь политзаключенного.
Более того, крымскому татарину трижды в день делают уколы, как утверждают в СИЗО, инсулина, и даже этот процесс сотрудники следственного изолятора с недавних пор начали снимать на камеру.
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