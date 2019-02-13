Экс-главу Генштаба ВСУ подозревают в "подготовке" Крыма к аннексии

20:41 25.02.2019 0 комментариев Крым

Сегодня, 25 февраля, военная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины задержала экс начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, Заману подозревают в госизмене, передают События Крыма.

По его словам, действия Заманы позволили в мирное время парализовать сопротивление украинских военнослужащих российской агрессии.

"Военная прокуратура совместно с СБУ задержала экс начальника Генштаба В. Заману. Во врученном подозрении говорится, что в период 2012-2014 годов он лично сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе – зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел к эскадрилье", – написал генпрокурор в "Фейсбуке".

Кроме того, по словам Луценко, тогда же произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году.

"Реформа структуры ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и "Новороссии". Кроме этого именно Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-морских сил (будущему предателю адмиралу Ильину) все части тактической группы "Крым" ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих в мирное время российской агрессии", – отметил Луценко.

Генпрокурор также напомнил, что это уже четвертое подозрение высшим военным руководителям за государственную измену.

Замана занимал должность начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины с 18 февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. 19 февраля 2014 года бывший в то время президентом Украины Виктор Янукович назначил Ильина начальником Генштаба – главнокомандующим ВСУ, а перед этим освободил его от должности командующего Военно-морскими силами. 



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