Оздоровительный лагерь в поселке Заозерное под Евпаторией в оккупированном Крыму планируют передать в собственность Республики Ингушетия.

Об этом заявила «министр имущественных и земельных отношений» Анна Анюхина, передает пресс-служба «правительства» оккупированного Крыма, сообщает QHA.

По ее словам, члены «парламентского комитета госсовета» одобрили данный проект «постановления», и решение о передаче детского оздоровительного учреждения планируется принять на ближайшем заседании крымского «парламента».

В свою очередь правительство Республики Ингушетия в 2018 году заявило, что нашло потенциальных инвесторов для восстановления детского санатория в оккупированном Крыму. На первоначальном этапе планировалось вложить в реконструкцию здравницы около 200 млн рублей.