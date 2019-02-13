Детский санаторий в оккупированном Крыму планируют передать Ингушетии
|20:21 25.02.2019
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|Крым
Оздоровительный лагерь в поселке Заозерное под Евпаторией в оккупированном Крыму планируют передать в собственность Республики Ингушетия.
Об этом заявила «министр имущественных и земельных отношений» Анна Анюхина, передает пресс-служба «правительства» оккупированного Крыма, сообщает QHA.
По ее словам, члены «парламентского комитета госсовета» одобрили данный проект «постановления», и решение о передаче детского оздоровительного учреждения планируется принять на ближайшем заседании крымского «парламента».
В свою очередь правительство Республики Ингушетия в 2018 году заявило, что нашло потенциальных инвесторов для восстановления детского санатория в оккупированном Крыму. На первоначальном этапе планировалось вложить в реконструкцию здравницы около 200 млн рублей.
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