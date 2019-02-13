Офіційної інформації щодо медичного обстеження військовополонених моряків, утримуваних в російських тюрмах, в Україну не надходило.

Про це повідомила Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова в коментарі кореспонденту УНН.

"Я не можу ані підтвердити, ані спростувати інформацію про медичне обстеження моряків, тому що в мене в офіційних документах цього немає, і тільки зі ЗМІ мені стало відомо, що моряків обстежили", - зазначила Омбудсмен.

Раніше російські ЗМІ писали, що троє українських військовополонених моряків пройшли медичне обстеження у різних спеціалістів, зокрема у терапевта, хірурга, невропатолога, нейрохірурга, лора, офтальмолога.

Раніше український Омбудсмен повідомляла, що стан здоров’я шести полонених українських моряків погіршується.

Нагадаємо, стан українського полоненого моряка Василя Сороки погіршується - не спадає набряк пораненої руки, не працюють пальці, лікування не надається.