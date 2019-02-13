Україна не має підтвердження факту обстеження військовополонених моряків
|20:01 25.02.2019
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|Крым
Офіційної інформації щодо медичного обстеження військовополонених моряків, утримуваних в російських тюрмах, в Україну не надходило.
Про це повідомила Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова в коментарі кореспонденту УНН.
"Я не можу ані підтвердити, ані спростувати інформацію про медичне обстеження моряків, тому що в мене в офіційних документах цього немає, і тільки зі ЗМІ мені стало відомо, що моряків обстежили", - зазначила Омбудсмен.
Раніше російські ЗМІ писали, що троє українських військовополонених моряків пройшли медичне обстеження у різних спеціалістів, зокрема у терапевта, хірурга, невропатолога, нейрохірурга, лора, офтальмолога.
Раніше український Омбудсмен повідомляла, що стан здоров’я шести полонених українських моряків погіршується.
Нагадаємо, стан українського полоненого моряка Василя Сороки погіршується - не спадає набряк пораненої руки, не працюють пальці, лікування не надається.
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