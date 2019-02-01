"Круизное недоразумение" - т/х "Князь Владимир", курсирующий в период навигации между оккупированным Крымом и Сочи, поставлен в док Новороссийского судоремонтного завода для прохождения планового ремонта.

Об этом сообщила компания "Черноморские круизы" (оператор теплохода) в понедельник, 25 февраля, передает Интерфакс.

"23 февраля в рамках межнавигационной подготовки выполнена постановка теплохода "Князь Владимир" в док "Новороссийского судоремонтного завода". 25 февраля завод приступил к замывке кормовой части корпуса судна", - говорится в пресс-релизе.

На момент постановки теплохода в док подрядные организации и экипаж выполнили около половины объема работ по ремонту электрической и механической части, судовых систем водоснабжения, кондиционирования и вентиляции.

"Также в доке будут продолжены работы по ремонту общественных помещений, кают и открытых палуб", - отмечает круизная компания.

Согласно план-графику, судно выйдет из дока в начале апреля этого года.

"На сегодняшний день более двух тысяч человек приобрели путевки на недельный круиз по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи", - сообщает компания "Черноморские круизы".

ФГУП "Росморпорт" в январе 2017 года учредило ООО "Черноморские круизы". Теплоход "Князь Владимир" курсирует в период навигации по Черноморскому побережью по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи.

Ожидается, что в 2020 году лайнер также начнет заходить в Абхазию. Для запуска нового маршрута этой республике потребуется провести ряд мероприятий в порту города Сухума: углубление дна, оборудование навигационными установками и обеспечение буксирами.

Планируется, что маршрут с заходом в Абхазию будет осуществляться один раз в месяц.