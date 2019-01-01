Управление делами президента России решило отказаться "национализированной" "Массандры"
|19:01 25.02.2019
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|Крым
Правительство РФ передало объединение "Массандра", одного из крупнейших производителей вина в Крыму, в "собственность" оккупационного полуострова.
"Принять предложение управления делами президента Российской Федерации о передаче в государственную собственность республики Крым федерального государственного унитарного предприятия "Производственно-аграрное объединение "Массандра" управления делами президента Российской Федерации как имущественного комплекса", - говорится в распоряжении правительства, подписанном 22 февраля 2019 года и размещенном на официальном портале правовой информации, передает Интерфакс.
"Массандра" объединяет восемь винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Объединение производит до десяти миллионов бутылок вина в год.
Так называемый "совет министров" оккупированного Крыма осенью 2014 года "передал" "Массандру" в управление делами президента России.
«Массандру» передадут из федеральной собственности в "республиканскую" через полтора месяца, когда будет изменён устав предприятия.
«Для этого необходимо подать документы в налоговую службу для ряда регистрационных действий. Через полтора месяца все процедуры, скорее всего, будут выполнены», — уточнили в пресс-службе "министерства" имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма.
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