Референдум в Молдові визнаний таким, що відбувся, оголошені перші результати

18:41 25.02.2019 0 комментариев Молдова

Референдум в Республіці Молдова проходив одночасно з виборами, 24 лютого, визнаний таким, що відбувся.

Про це повідомила президент Центральної виборчої комісії Аліна Русу, передає кореспондент УНН.

За словами А.Русу близько 39% висловилися на референдумі, на якому вирішувалося питання зменшення кількості депутатів з 101 до 61, а також впровадження механізму відкликання депутатського мандата у представників одномандатних округів. 

На даний момент, треба обробити близько 40% бюлетенів. 

Відзначимо, що остаточні результати референдуму ЦВК передасть до Конституційного суду до 14 березня. 

На питання, чи потрібно зменшити кількість депутатів зі 101 до 61, 790 784 тисяч громадян відповіли "Так", проти висловилося 200 812 тисяч.

На питання, чи потрібен механізм відкликання депутатів, які не виконують свої обов'язки, ствердно відповіли - 733 125 тисячі, проти - 260 758 тисяч. 

Нагадаємо, проєвропейська опозиція Молдови звинуватила владу в фальсифікації на виборах .



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