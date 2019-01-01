Экипаж патрульного корабля «Василий Быков» Новороссийской военной морской базы (ВМБ) Черноморского флота РФ выполнил артиллерийские стрельбы в полигонах боевой подготовки.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает PortNews.

Моряки поразили все надводные и воздушные цели, а также отработали ряд вопросов в ходе корабельных учений по радиоэлектронной борьбе, установив пассивные радиолокационные помехи ближнего рубежа.



Одним из эпизодов занятий стала подготовка корабля к посадке палубного вертолета, при этом пожарные расчеты отработали порядок действия в случае возникновения нештатных ситуаций.



Перед выходом в море экипажем была успешно сдана курсовая задача К-1, которая заключается в подготовке корабля к плаванию и отработке вопросов боевой и повседневной деятельности в условиях базы.



Патрульный корабль «Василий Быков» является первым кораблем проекта 22160, который вошел в состав Черноморского флота РФ с пунктом постоянного базирования в Новороссийске в декабре 2018 года.



Патрульные корабли проекта 22160 спроектированы ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург) предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий они призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Они, также, призваны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, а также выполнять поисково-спасательные функции. Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток. Патрульные корабли проекта 22160 способны развивать скорость 30 узлов, имеют водоизмещение не более 1700 тонн, численность экипажа около 80 человек. Дальность плавания корабля 6000 морских миль. Для эффективного выполнения задач по предназначению корабли, в качестве штатного вооружения имеют 57-мм артиллерийскую установку, зенитно-ракетный комплекс, пулемёты. На корабле предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС. Корабль оснащен современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.



В зависимости от характера выполнения задач, на кораблях возможно размещение различных систем вооружения и технических средств в контейнерном (модульном) исполнении включая: универсальные ракетные комплексы; противокорабельные ракетные комплексы; перспективные зенитные ракетные комплексы; средства радиоэлектронной борьбы; минное воружение различных типов и назначения (включая минно-торпедные комплексы); подводные телеуправляемые минно-поисковые комплексы; различную аэромобильную технику и вооружение морской пехоты.



Это первый российский корабль, который спроектирован с применением модульной концепции вооружения. Часть вооружения на корабле монтируется на стадии строительства и не меняется в течение всей службы. Зарезервированы площади и объемы, которые в ходе ремонта или модернизации можно использовать для размещения дополнительного вооружения.

В настоящее время АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» ведет строительство еще пять единиц патрульных кораблей проекта 22160 - «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин», «Сергей Котов», «Виктор Великий» и «Николай Сипягин».

