У Москві стверджують, українським пораненим морякам провели обстеження в лікарні

18:01 25.02.2019 0 комментариев Крым

Троє українських моряків, які були поранені під час затримання в районі Керченської протоки, пройшли поглиблене медичне обстеження в 1-й Градській лікарні.

Про це повідомив "Інтерфаксу" (Interfax.ru) у понеділок відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Іван Мельников, передає Інтерфакс-Україна

"Члени ГСК відвідали в СІЗО Андрія Ейдера, Василя Сороку та Андрія Артеменка з метою перевірки їхнього стану здоров'я після виписки з медблоку. Моряки розповіли, що їм було проведено комплексне медичне обстеження, яким вони залишилися задоволені", - сказав І.Мельников.

За його словами моряків оглянули терапевт, хірург, невропатолог, нейрохірург, лор, офтальмолог. Також їм було проведено комп'ютерну томографію.

"Як розповів А.Артеменко, офтальмолог виписала йому краплі та мазь для очей. Він сказав, що після їхнього застосування зір перестав погіршуватися. Він попросив ще одну консультацію офтальмолога, про що ми попросили адміністрацію СІЗО. А.Ейдер, у свою чергу, розповів, що лікар все ще констатував у нього посттравматичний синдром, але обіцяв, що через деякий час він пройде. Із В.Сорокою членам ГСК не вдалося поспілкуватися, оскільки він був на черговому обстеженні", - сказав І.Мельников.



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