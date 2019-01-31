Заместители председателя правления Газпрома Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от должностей.

Об этом сказано в сообщении российского газового холдинга, передает ЛiгаБiзнесIнформ.

Александр Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе "Зенит". Где продолжит работать Валерий Голубев не сообщается.

"Председатель правления Газпрома Алексей Миллер поблагодарил Голубева за многолетнюю плодотворную работу на благо Газпрома", - сказано в сообщении. Он занимал должность замглавы холдинга с 2006 года.

Оба топ-менеджера отвечали за отношения с Нафтогазом.

"Фактически они были самыми высокими руководителями Газпрома, которые отвечали за отношения с Нафтогазом. Газпром проиграл в Стокгольме. Их освободили. Возможно, так оно работает в России", - прокомментировал новость исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.