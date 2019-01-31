Уволены двое заместителей главы Газпрома, отвечавших за отношения с НАК Нафтогаз Украины

17:41 25.02.2019 0 комментариев Россия

Заместители председателя правления Газпрома Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от должностей.

Об этом сказано в сообщении российского газового холдинга, передает ЛiгаБiзнесIнформ.

Александр Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе "Зенит". Где продолжит работать Валерий Голубев не сообщается.

"Председатель правления Газпрома Алексей Миллер поблагодарил Голубева за многолетнюю плодотворную работу на благо Газпрома", - сказано в сообщении. Он занимал должность замглавы холдинга с 2006 года.

Оба топ-менеджера отвечали за отношения с Нафтогазом.

 "Фактически они были самыми высокими руководителями Газпрома, которые отвечали за отношения с Нафтогазом. Газпром проиграл в Стокгольме. Их освободили. Возможно, так оно работает в России", - прокомментировал новость исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.



Ещё на эту тему:

08:21 08.02.2019
Уряд Нідерландів "все більше впевнений" що РФ скоро погодиться на переговори з приводу МН17
20:01 31.01.2019
Україна передала в міжнародний суд 700 сторінок доказів злочинів РФ
11:41 13.06.2018
Приговор по делу MH17 смогут исполнить в Украине – парламент Нидерландов
13:22 01.03.2018
СМИ: В России изучают возможность денонсации конвенции по правам человека
23:16 13.04.2017
ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти 3 млн евро семьям погибших при теракте в Беслане
15:45 16.11.2016
Россия выходит из соглашения по Международному уголовному суду
14:58 29.04.2016
Гаагский суд начал изучать доклад о военных преступлениях РФ на Донбассе
09:31 11.03.2016
Доклад о преступлениях России на Донбассе представят в Гааге в апреле
08:03 09.03.2016
ЕСПЧ принял к рассмотрению иск каховского журналиста к России
15:34 09.12.2015
В России одобрили закон, разрешающий не признавать решения международных судов
09:18 10.11.2015
Россия засекретила свою собственность за рубежом
17:42 04.11.2015
Владимир Путин разрешил арест иностранного имущества
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
Все новости страны
Армения Армения
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
Все новости страны
Греция Греция
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
08:41 26.02.2019
Додон став переможеним переможцем. ЦВК Молдови оголосила остаточні результати парламентських виборів
19:41 25.02.2019
Вибори у Молдові: більшості ніхто не здобув, виклик – попереду
18:41 25.02.2019
Референдум в Молдові визнаний таким, що відбувся, оголошені перші результати
14:41 25.02.2019
Вибори в Молдові: жодна партія не отримує вирішальної більшості
Все новости страны
Россия Россия
17:41 25.02.2019
Уволены двое заместителей главы Газпрома, отвечавших за отношения с НАК Нафтогаз Украины
11:21 25.02.2019
Помпео назвав погрози Путіна націлити на США ракети "порожніми словами"
18:41 22.02.2019
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
13:21 22.02.2019
МО России отказалось от нового ударного вертолета из-за дороговизны
Все новости страны
Румыния Румыния
10:21 25.02.2019
У Бухаресті декілька тисяч людей протестували проти зміни законів про правосуддя
18:01 22.02.2019
У Румунії обвалився міст: рух поїздів з Молдовою заблоковано / Фото
13:01 22.02.2019
Румунська православна церква озвучила умови визнання ПЦУ
15:41 21.02.2019
У Румунії відкрили кримінальну справу проти віце-президента Єврокомісії
Все новости страны
Турция Турция
13:21 25.02.2019
Парламент Турции возглавит депутат от правящей пртии
10:01 25.02.2019
Турция ответила России на ее обеспокоенность о "массовых задержках при проходе через проливы Босфор и Дарданеллы танкеров"
12:01 22.02.2019
В Турции завершена активная фаза учений Kış-2019
17:41 21.02.2019
Коаліція відмовилася залишатися в Сирії після виходу армії США
Все новости страны
Украина Украина
11:01 26.02.2019
Оккупанты обнародовали перечень товаров готовых к отправке в Сирию
10:41 26.02.2019
Экипаж ракетного корабля и фронтовой бомбардировщик страны агрессора " уничтожили" друг друга
10:21 26.02.2019
На технологии рассчитывай, а переправу не нарушай. Керченская переправа «до» и «после»
10:01 26.02.2019
В России подорожали перелеты — особенно в оккупированный Крым
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс