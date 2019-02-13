8 із 44 кандидатів у президенти забули у своїх програмах про Крим і Донбас

17:21 25.02.2019 0 комментариев Крым

У своїх передвиборчих програмах про Крим і Донецьк забули 8 із 44 кандидатів на пост Президента України.

Про це повідомив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок під час круглого столу у Києві, передає кореспондент УНН.

“Ми в комітеті виборців дещо аналізували програми кандидатів. Є негативна тенденція, 8 із 44 кандидатів забули взагалі про Донбас у своїх програмах. Ви не знайдете слово “Крим”, ви не знайдете розмов про Луганську і Донецьку області. Чому так сталось, складно сказати. Можливо Росія нав’язує порядок денний, можливо просто забули, або політтехнологи працюють, але факт неприємний”, - повідомив Рибачок.

Він також додав, що під час аналізу програм кандидатів в декількох з них були згадки про внутрішньо переміщених осіб.

Рибачок припустив, ці кандидати розглядають, їх як свій виборчий електорат.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на вибори Президента України. У бюлетені 31 березня 2019 року українці побачать 44 прізвища.



Ещё на эту тему:

08:21 26.02.2019
Мир з РФ можливий виключно після деокупації Донбасу та Криму
08:01 26.02.2019
В Україні відзначають День кримського спротиву російській окупації (огляд преси)
16:01 25.02.2019
В Киеве состоится международный форум по оккупированному Крыму
15:41 25.02.2019
В оккупированном Севастополе решили увеличить расходы бюджета в 2019 году до 50 млрд рублей
11:01 25.02.2019
Україна застосовує правосуддя перехідного періоду - прокурор АР Крим
21:01 22.02.2019
Німеччина стурбована ситуацією в Керченській протоці
20:41 22.02.2019
Україна готує в ПА ОБСЄ резолюцію про мілітаризацію Росією Криму
20:21 22.02.2019
Вільнюс запропонує запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо вона "продовжуватиме агресивну політику"
18:21 22.02.2019
V Міжнародний форум "Окупований Крим: 5 років опору" пройде в Києві, Брюсселі та Вашингтоні
17:01 22.02.2019
Мін’юст України спростував заяву РФ щодо забезпечувальних заходів у справі захоплених моряків
16:21 22.02.2019
Как к себе домой: Российская делегация пригласила комитет ПА ОБСЕ в оккупированный Крым, "ДНР" и "ЛНР"
11:21 22.02.2019
Молдова не визнає анексію Криму
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
Все новости страны
Армения Армения
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
Все новости страны
Греция Греция
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
08:41 26.02.2019
Додон став переможеним переможцем. ЦВК Молдови оголосила остаточні результати парламентських виборів
19:41 25.02.2019
Вибори у Молдові: більшості ніхто не здобув, виклик – попереду
18:41 25.02.2019
Референдум в Молдові визнаний таким, що відбувся, оголошені перші результати
14:41 25.02.2019
Вибори в Молдові: жодна партія не отримує вирішальної більшості
Все новости страны
Россия Россия
17:41 25.02.2019
Уволены двое заместителей главы Газпрома, отвечавших за отношения с НАК Нафтогаз Украины
11:21 25.02.2019
Помпео назвав погрози Путіна націлити на США ракети "порожніми словами"
18:41 22.02.2019
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
13:21 22.02.2019
МО России отказалось от нового ударного вертолета из-за дороговизны
Все новости страны
Румыния Румыния
10:21 25.02.2019
У Бухаресті декілька тисяч людей протестували проти зміни законів про правосуддя
18:01 22.02.2019
У Румунії обвалився міст: рух поїздів з Молдовою заблоковано / Фото
13:01 22.02.2019
Румунська православна церква озвучила умови визнання ПЦУ
15:41 21.02.2019
У Румунії відкрили кримінальну справу проти віце-президента Єврокомісії
Все новости страны
Турция Турция
13:21 25.02.2019
Парламент Турции возглавит депутат от правящей пртии
10:01 25.02.2019
Турция ответила России на ее обеспокоенность о "массовых задержках при проходе через проливы Босфор и Дарданеллы танкеров"
12:01 22.02.2019
В Турции завершена активная фаза учений Kış-2019
17:41 21.02.2019
Коаліція відмовилася залишатися в Сирії після виходу армії США
Все новости страны
Украина Украина
11:01 26.02.2019
Оккупанты обнародовали перечень товаров готовых к отправке в Сирию
10:41 26.02.2019
Экипаж ракетного корабля и фронтовой бомбардировщик страны агрессора " уничтожили" друг друга
10:21 26.02.2019
На технологии рассчитывай, а переправу не нарушай. Керченская переправа «до» и «после»
10:01 26.02.2019
В России подорожали перелеты — особенно в оккупированный Крым
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс