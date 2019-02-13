8 із 44 кандидатів у президенти забули у своїх програмах про Крим і Донбас
|17:21 25.02.2019
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|Крым
У своїх передвиборчих програмах про Крим і Донецьк забули 8 із 44 кандидатів на пост Президента України.
Про це повідомив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок під час круглого столу у Києві, передає кореспондент УНН.
“Ми в комітеті виборців дещо аналізували програми кандидатів. Є негативна тенденція, 8 із 44 кандидатів забули взагалі про Донбас у своїх програмах. Ви не знайдете слово “Крим”, ви не знайдете розмов про Луганську і Донецьку області. Чому так сталось, складно сказати. Можливо Росія нав’язує порядок денний, можливо просто забули, або політтехнологи працюють, але факт неприємний”, - повідомив Рибачок.
Він також додав, що під час аналізу програм кандидатів в декількох з них були згадки про внутрішньо переміщених осіб.
Рибачок припустив, ці кандидати розглядають, їх як свій виборчий електорат.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на вибори Президента України. У бюлетені 31 березня 2019 року українці побачать 44 прізвища.
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